перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Госдуму внесли законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов 16:21
Payday Records/YouTube
Рэпер Everthe8 выпустил новый альбом «Extra Boy» 16:19
Фестиваль документального кино Beat Weekend объявил даты и программу 16:11
Юрист отсудил у комика Илья Соболева 100 тыс. рублей за шутку про гомосексуалов 15:50
Ожирение признак коррупции, противоударная борода и носороги в воздухе: победители «Шнобелевки-2021» 15:34
Группа «Буерак» выпустила клип на песню «Ушел в себя» 15:18
«Клоны» Вишневского, Иисус-коммунист и киборг: пять абсурдных агитационных историй с думских выборов 15:16
juliaperesild/Instagram
Юлия Пересильд и Клим Шипенко сдали итоговые экзамены перед полетом на МКС 15:12
Электронщики Disclosure приедут в Москву в 2022 году. Они выступят с альбомом «Energy» 14:32
Генерала Минобороны Руслана Алахвердиева арестовали за эксплуатацию военнослужащих на дачах 14:24
В петербургском метро хотят ввести новые штрафы — за наготу, беспилотники и «зловонную одежду» 13:26
Дания первой в Европе сняла все ограничения по коронавирусу 13:20
all_mary/Instagram
Участницу Pussy Riot Марию Алехину приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу» 12:56
Несса Барретт дебютировала с альбомом «Pretty Poison». Еще она показала клип на «Keep Me Afraid» 12:47
Россия снимет все ограничения на авиасообщение с Беларусью 21 сентября 12:39
Эд Ширан выпустил трек «Shivers» и клип на него. В нем снялась АннаСофия Робб 11:57
В России выявили 18 341 новый случай коронавируса 11:38
«Яндекс.Музыка»
Manic Street Preachers выпустили новый альбом «The Ultra Vivid Lament» 11:19
Росавиация изменила схемы взлета и посадки самолетов в Шереметьево. На шум жаловались местные жители 11:07
Doxa: студентам СПбГУ предлагают «пофальсифицировать выборы» за кандидата от «Единой России» 10:18
Отключить рекламу

Фестиваль документального кино Beat Weekend объявил даты и программу

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:11

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend пройдет с 12 по 24 октября в 15 городах России. В этом году он расширяет программу: хиты последнего Beat Film Festival дополнят фильмы-победители Национального конкурса и премьеры короткометражек о российских предпринимателях, рассказали «Афише Daily» представители мероприятия.

В программе фестиваля — биография финского архитектора Алвара Аалто («Аалто»), история кроссовок Air Jordan, созданных для баскетболиста Майкла Джордана («Майкл и его „джорданы“»), личный взгляд на электронную революцию от продюсера и диджея Лорана Гарнье («Лоран Гарнье: Электрошок») и драма о легендарном скейтбордисте 90-х, чью жизнь изменила катастрофа («Шрамы Али Булалы»).

Зрителям также покажут картину о том, как жители Нью-Йорка ищут любовь и секс в дейтинг-приложениях («В поиске»), и исследование русской визуальной культуры в фильме школы дизайна Bang Bang Education («Лепота»).

Фильмом открытия Beat Weekend станет «Моби» — автобиография самого знаменитого электронного музыканта 90-х.

В число попавших в программу работ-победителей Национального конкурса вошли «Чиллнобыль» Пабло Рохаса Кастильо, рассказывающий о попытке устроить рейв у Чернобыльской АЭС, «Крос» Глеба Середы про путешествие двух друзей-скейтеров, а также «Трещины» Паши Никифорова — манифест известного петербургского граффити-художника Макса Има.

Показы Beat Weekend пройдут в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Красноярске, Воронеже, Самаре, Владивостоке, Калининграде, Уфе и Перми. Расписание и билеты доступны на сайте Beat Film Festival.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Майкл Джордан
Лоран Гарнье
Алвар Аалто
Пабло Рохас
Глеб Середа
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить