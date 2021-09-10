Фестиваль документального кино Beat Weekend объявил даты и программу

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend пройдет с 12 по 24 октября в 15 городах России. В этом году он расширяет программу: хиты последнего Beat Film Festival дополнят фильмы-победители Национального конкурса и премьеры короткометражек о российских предпринимателях, рассказали «Афише Daily» представители мероприятия.

В программе фестиваля — биография финского архитектора Алвара Аалто («Аалто»), история кроссовок Air Jordan, созданных для баскетболиста Майкла Джордана («Майкл и его „джорданы“»), личный взгляд на электронную революцию от продюсера и диджея Лорана Гарнье («Лоран Гарнье: Электрошок») и драма о легендарном скейтбордисте 90-х, чью жизнь изменила катастрофа («Шрамы Али Булалы»).

Зрителям также покажут картину о том, как жители Нью-Йорка ищут любовь и секс в дейтинг-приложениях («В поиске»), и исследование русской визуальной культуры в фильме школы дизайна Bang Bang Education («Лепота»).

Фильмом открытия Beat Weekend станет «Моби» — автобиография самого знаменитого электронного музыканта 90-х.

В число попавших в программу работ-победителей Национального конкурса вошли «Чиллнобыль» Пабло Рохаса Кастильо, рассказывающий о попытке устроить рейв у Чернобыльской АЭС, «Крос» Глеба Середы про путешествие двух друзей-скейтеров, а также «Трещины» Паши Никифорова — манифест известного петербургского граффити-художника Макса Има.

Показы Beat Weekend пройдут в Москве, Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Красноярске, Воронеже, Самаре, Владивостоке, Калининграде, Уфе и Перми. Расписание и билеты доступны на сайте Beat Film Festival.