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Юрист отсудил у комика Илья Соболева 100 тыс. рублей за шутку про гомосексуалов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:50

Петроградский районный суд обязал комика Илью Соболева выплатить 100 тыс. рублей за причинение морального вреда юристу из Тольятти Леониду Тарантову. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В одном из выпусков своего шоу «Можно ваш телефончик?», который вышел в 2019 году, Соболев предложил гостю отправить другу с именем Леонид аудиосообщение: «Почему о том, что ты п [гей], я узнаю в последнюю очередь?». Получателем оказался Тарантов.

В иске Тарантов отметил, что в запись попала его фотография, а оскорбление повредило его репутации юриста. Он потребовал от юмориста выплатить ему более 84,4 млн рублей, но суд удовлетворил требование лишь частично.

Помимо выплаты компенсации, Соболев должен удалить ролик со спорным эпизодом шоу, записать опровержение и оплатить юридические услуги.

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