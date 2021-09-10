перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Госдуму внесли законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов 16:21
Payday Records/YouTube
Рэпер Everthe8 выпустил новый альбом «Extra Boy» 16:19
Фестиваль документального кино Beat Weekend объявил даты и программу 16:11
Юрист отсудил у комика Илья Соболева 100 тыс. рублей за шутку про гомосексуалов 15:50
Ожирение признак коррупции, противоударная борода и носороги в воздухе: победители «Шнобелевки-2021» 15:34
Группа «Буерак» выпустила клип на песню «Ушел в себя» 15:18
«Клоны» Вишневского, Иисус-коммунист и киборг: пять абсурдных агитационных историй с думских выборов 15:16
juliaperesild/Instagram
Юлия Пересильд и Клим Шипенко сдали итоговые экзамены перед полетом на МКС 15:12
Электронщики Disclosure приедут в Москву в 2022 году. Они выступят с альбомом «Energy» 14:32
Генерала Минобороны Руслана Алахвердиева арестовали за эксплуатацию военнослужащих на дачах 14:24
В петербургском метро хотят ввести новые штрафы — за наготу, беспилотники и «зловонную одежду» 13:26
Дания первой в Европе сняла все ограничения по коронавирусу 13:20
all_mary/Instagram
Участницу Pussy Riot Марию Алехину приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу» 12:56
Несса Барретт дебютировала с альбомом «Pretty Poison». Еще она показала клип на «Keep Me Afraid» 12:47
Россия снимет все ограничения на авиасообщение с Беларусью 21 сентября 12:39
Эд Ширан выпустил трек «Shivers» и клип на него. В нем снялась АннаСофия Робб 11:57
В России выявили 18 341 новый случай коронавируса 11:38
«Яндекс.Музыка»
Manic Street Preachers выпустили новый альбом «The Ultra Vivid Lament» 11:19
Росавиация изменила схемы взлета и посадки самолетов в Шереметьево. На шум жаловались местные жители 11:07
Doxa: студентам СПбГУ предлагают «пофальсифицировать выборы» за кандидата от «Единой России» 10:18
Отключить рекламу

Группа «Буерак» выпустила клип на песню «Ушел в себя»

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:18

Группа «Буерак» поделилась клипом на песню «Ушел в себя». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Получился атмосферный меланхолично-ностальгический ролик, снятый в формате VHS.

Трек «Ушел в себя» появился на альбоме «Танцы по расчету 2», который увидел свет 5 сентября (послушать его можно здесь). На шестой студийной пластинке песня соседствует еще с десятью.

«По прошествии почти года работы над альбомом могу сказать, что он получился очень меланхоличным, сбивчивым, эмоциональным, ностальгическим и разнообразным в плане звучания. Отличный саундтрек городского невроза, как по мне. Где‑то наивный, где‑то смешной, где‑то печальный, а где‑то даже трагичный», — рассказала группа об альбоме.

«Танцы по расчету 2» — это сиквел вышедшего пять лет назад флагманского релиза группы. Осенью «Буерак» отправится в тур по российским городам в поддержку пластинки. В Москве музыканты выступят 3 ноября, в Петербурге — 5 ноября. Полное расписание выступлений можно посмотреть тут.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить