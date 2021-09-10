Группа «Буерак» выпустила клип на песню «Ушел в себя»

Группа «Буерак» поделилась клипом на песню «Ушел в себя». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Трек «Ушел в себя» появился на альбоме «Танцы по расчету 2», который увидел свет 5 сентября (послушать его можно здесь). На шестой студийной пластинке песня соседствует еще с десятью.

«По прошествии почти года работы над альбомом могу сказать, что он получился очень меланхоличным, сбивчивым, эмоциональным, ностальгическим и разнообразным в плане звучания. Отличный саундтрек городского невроза, как по мне. Где‑то наивный, где‑то смешной, где‑то печальный, а где‑то даже трагичный», — рассказала группа об альбоме.

«Танцы по расчету 2» — это сиквел вышедшего пять лет назад флагманского релиза группы. Осенью «Буерак» отправится в тур по российским городам в поддержку пластинки. В Москве музыканты выступят 3 ноября, в Петербурге — 5 ноября. Полное расписание выступлений можно посмотреть тут.