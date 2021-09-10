«Клоны» Вишневского, Иисус-коммунист и киборг: пять абсурдных агитационных историй с думских выборов

Выборы в Госдуму и региональные парламенты пройдут в этом году с 17 по 19 сентября и запомнятся избирателям прежде всего по креативным, а иногда пугающим методам пиара. Рассказываем о пяти абсурдных стратегиях, которые выбрали кандидаты: от агитационного рэпа до обращения к Богу.

Кандидаты-двойники

Самую запоминающуюся предвыборную стратегию выбрали двое кандидатов из Санкт-Петербурга Виктор Быков и Алексей Шмелев, которые специально сменили имя и фамилию на «Борис Вишневский». В бюллетене они соседствуют рядом с настоящим Вишневским — лидером фракции «Яблока» — и, чтобы максимально запутать избирателей, даже сфотографировались с похожей прической, бородой и усами.

Такой ход возмутил главу ЦИК Эллу Памфилову, в том числе потому, что участие в выборах двойников и редактирование фотографий для бюллетеня законом пока никак не регулируется. «Я считаю, что это просто позорище, безобразие, — сказала она в интервью „Коммерсант FM“. — К сожалению, закон очень либерален к таким проявлениям, и я полагаю, что по окончании кампании мы со своей стороны, несмотря на то, что у нас нет права законодательной инициативы, предложение для новых законодателей подготовим, чтобы подобных позорных случаев просто не было».

В твиттере Борис Вишневский (неизвестно, какой именно из трех) сразу стал поводом для мемов. А некоторые пользователи даже переименовали свои аккаунты.