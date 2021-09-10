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«Клоны» Вишневского, Иисус-коммунист и киборг: пять абсурдных агитационных историй с думских выборов

Сегодня в 15:16

Выборы в Госдуму и региональные парламенты пройдут в этом году с 17 по 19 сентября и запомнятся избирателям прежде всего по креативным, а иногда пугающим методам пиара. Рассказываем о пяти абсурдных стратегиях, которые выбрали кандидаты: от агитационного рэпа до обращения к Богу.

Кандидаты-двойники

Самую запоминающуюся предвыборную стратегию выбрали двое кандидатов из Санкт-Петербурга Виктор Быков и Алексей Шмелев, которые специально сменили имя и фамилию на «Борис Вишневский». В бюллетене они соседствуют рядом с настоящим Вишневским — лидером фракции «Яблока» — и, чтобы максимально запутать избирателей, даже сфотографировались с похожей прической, бородой и усами.

Такой ход возмутил главу ЦИК Эллу Памфилову, в том числе потому, что участие в выборах двойников и редактирование фотографий для бюллетеня законом пока никак не регулируется. «Я считаю, что это просто позорище, безобразие, — сказала она в интервью „Коммерсант FM“. — К сожалению, закон очень либерален к таким проявлениям, и я полагаю, что по окончании кампании мы со своей стороны, несмотря на то, что у нас нет права законодательной инициативы, предложение для новых законодателей подготовим, чтобы подобных позорных случаев просто не было».

В твиттере Борис Вишневский (неизвестно, какой именно из трех) сразу стал поводом для мемов. А некоторые пользователи даже переименовали свои аккаунты.

Ситуация с Вишневским — не единичный случай использования двойников на выборах. «Коммерсант» насчитал более 20 пар таких кандидатов, имена которых увидят избиратели разных округов в своем бюллетене.

Скопинский маньяк за КПРФ

Еще в июле в соцсетях появился ролик, в котором скопинский маньяк Виктор Мохов, одетый в футболку и кепку с символикой КПРФ, выступает в поддержку партии и называет ее главу Геннадия Зюганова «сильным, жестким и справедливым лидером». В видео также говорится, что маньяку якобы подарили книжку по пчеловодству от лидера КПРФ.

В партии ролик назвали попыткой очернить коммунистов и добавили, что Мохов отношения к ним не имеет. А сам скопинский маньяк после публикации был арестован на десять суток — снявшись в видео, он нарушил запрет на общение со СМИ.

Иисус был коммунистом

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов, видимо, решил привлечь внимание новой аудитории и сказал в эфире радио «Комсомольская правда», что первым коммунистом был еще Иисус Христос. «Положите Нагорную проповедь Иисуса и рядом Кодекс строителей коммунизма, — заявил он, — один в один, вы просто ахнете». Зюганов также призвал всех изучать Библию, хотя в РЦП его энтузиазм не оценили.

«Не считаем корректным и уместным сравнивать воплотившегося Бога с какими‑либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм», — прокомментировал его слова зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Самые творческие агитки

Московский кандидат от партии «Зеленые» Шоладеми Самсон выбрал современный способ агитации и записал рэп с призывом голосовать за себя. В ролике он несколько раз повторяет свое имя и рассказывает, как его найти в бюллетене тем, кто выступает «за перемены» и кому «надоело серое, старое, унылое большинство в Госдуме». Запоминаются строки и правда не хуже вирусных рекламных роликов.

Творчески к оформлению видео и плакатов подошли и другие кандидаты. Например, Николай Щипачев из Ставрополья записал музыкальную видеооткрытку.

Кандидат из Ставропольского края Юрий Лысенко решил позировать для постеров в образе терминатора.

Депутат Роман Романенко предложил избирателям агитационный набор стикеров.

В Оренбурге решили полностью обклеить информационные стенды агитационными листовками.

В Свердловской области агитаторы таким же способом обновили дизайн остановок.

Нервное противостояние

Но не всем предвыборная кампания дается легко: в то время пока одни проявляют творческий подход, другие пытаются собраться с силами и просто дойти до конца. В Крыму кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Северненко не выдержал напряжения во время теледебатов в прямом эфир. «Правда в том, что Россия на сегодняшний день является богатейшей страной со своими природными ресурсами, своей богатой историей», — успел он сказать в начале выступления, а затем будто впал в ступор. «Прошу прощения… Можно я… Я, честно, переволновался, не смогу… Можно остановить эфир?» — обратился он к ведущей и вскоре покинул студию.

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