Генерала Минобороны Руслана Алахвердиева арестовали за эксплуатацию военнослужащих на дачах

Суд оставил под стражей замначальника инженерных войск вооруженных сил Руслана Алахвердиева, который привлекал военнослужащих к работам на дачных участках. Об этом передает «Коммерсант».

По версии следствия, с 2019 по 2021 год генерал-майор Алахвердиев неоднократно давал командирам в Москве и Подмосковье незаконные указания направить военнослужащих на работу на садовых участках, принадлежащих ему и его близким.

Также следствие выяснило, что с 2017 по 2021 год Алахвердиев получил через посредника с фамилией Монахов взятку «за незаконное оказание услуг в пользу взяткодателя», гендиректора столичной компании «Логис» Николай Семейкин. Всего взятка составила 6,7 млн рублей.

Уголовное дело сразу на Алахвердиева завели сразу по двум статьям — получение взятки в особо крупном размере злоупотребление должностными полномочиями. Главное военное следственное управление возбудило их 28 июля.

4 августа генерал-майора отпустили с подпиской о невыезде и надлежащем поведении, но спустя неделю по запросу следователя его заключили под стражу на на один месяц и десять дней, до 28 сентября. Представитель следствия указал, что Алахвердиев за то время, которое длится его уголовное преследование, успел нарушить требования подписки о невыезде и оказывал давление на свидетелей в свою пользу.

Защитники Алахвердиева просили суд ограничиться для генерала запретом определенных действий или в крайнем случае домашним арестом, сочтя доказательства следствия недостаточными. Однако суд решил продлить арест, поскольку обвиняемый может и дальше оказывать давление на свидетелей и уничтожить доказательства.