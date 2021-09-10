Смольный предложил внести новые штрафы за нарушение общественного порядка в петербургском метро, обратила внимание «Фонтанка». Комитет по транспорту представил отправил законопроект на антикоррупционную экспертизу.

Законотворцы намерены штрафовать жителей на 100-500 рублей за нахождение в подземке без одежды или в «зловонной одежде», также провоз ручной клади с плохим запахом.

От 1000 до 3000 рублей намерены взыскать за проведение культурных, спортивных, политических, религиозных и иных мероприятий без письменного разрешения ГУП «Петербургский метрополитен».

Штраф до 3000 рублей предусмотрен за использование беспилотных летательных аппаратов в метро. Авторы отмечают, что инвалидная коляска — исключение из запрещенных средств передвижения вроде роликов, самокатов и скейтов.

За нахождение на парапетах и ограждениях, размещение посторонних предметов на путях и самостоятельную попытку достать с путей эти предметы — штраф от 500 рублей до 3000 рублей. Столько же придется отдать тем, кто открывает двери вагона во время движения и остановок поезда, открывает и закрывает двери и задерживает отправление.