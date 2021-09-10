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Дания первой в Европе сняла все ограничения по коронавирусу

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:20

Дания отменила все ограничения по коронавирусу, став первой страной в ЕС, которая вернулась к допандемийной жизни. Об этом сообщает издание Politico.

Власти Дании заявили, что коронавирус больше не представляет критической угрозы для общества благодаря вакцинации.

С 10 сентября в стране больше не нужно будет носить маски и предъявлять ковидпассы для посещения ресторанов, спортзалов или ночных клубов. Самоизоляция для людей, контактировавших с заболевшими, отменяется, а карантин остается только для носителей вируса.

Первые ковидные ограничения были введены в Дании 11 марта прошлого года. По данным Датского управления здравоохранения, полную вакцинацию от коронавируса прошли 83% населения.

За последние сутки в стране выявили 514 случаев COVID-19. Общее число заразившихся увеличилось до 350 405.

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