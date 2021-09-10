Росавиация изменила схемы взлета и посадки самолетов в Шереметьево. На шум жаловались жители

С 9 сентября маршруты взлета и посадки самолетов в московском аэропорте Шереметьево изменились. «Коммерсант» пишет, что раньше на «бесконечный адский авиашум» жаловались жители близлежащих домов, но решение Росавиации связано не с этим.

Изменения произошли во всей Московской зоне системы организации воздушного движения, то есть в порядка более сотни аэродромов на европейской части России. Схемы взлета и посадки корректировались с учетом пожеланий «пользователей воздушного пространства, то есть авиакомпаний».

Изменения в схемах, которым было более 60 лет, произошли вслед за введением в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево. Самолеты стали пролетать на густонаселенными районами Москвы и подмосковным Красногорском. Жители писали жалобы на гул авиационных двигателей в Росавиацию, Роспотребнадзор, Госдуму и Владимиру Путину.

Местные жители называют новые маршруты «победой здравого смысла», однако в Росавиации заявили, что новые маршруты проложили «в рамках ранее запланированной работы по корректировке схем маневрирования аэродрома Шереметьево».

По словам собеседника издания, новая схема будет постоянной, но может «корректироваться в будущем с учетом предложений эксплуатантов». Из письма Минтранса и Росавиации следует, что полеты выполняться в непосредственной близости от Митино, Красногорска, Юрлово, Сабурова в дневное время и «только в отдельных случаях по указанию органа обслуживания воздушного движения».

Аэропорт Шереметьево стал самым загруженным аэропортом в Европе. В июне пассажиропоток там превысил 2,9 млн человек. На третьем месте — Домодедово.