Умер актер Арт Метрано. Он играл лейтенанта Маузера в «Полицейской академии»

Американский актер Арт Метрано скончался в США в возрасте 84 лет. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на сына артиста.

Метрано умер у себя дома в городе Авентура в штате Флорида. По словам близких, его смерть была обусловлена естественными причинами. «Арт хотел бы, чтобы все его друзья и семья продолжали улыбаться, когда думают о нем», — добавила семья.

Арт Метрано более всего известен по роли лейтенанта Маузера во второй и третьей частях комедии «Полицейская академия», а также в одноименном сериале. Всего он сыграл в более чем 90 кинопроектах.

Среди них — фильм «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» Сидни Поллака, сериал «Улицы Сан-Франциско» и ситком «Любит меня, не любит меня». Успех пришел к актеру в 1970-х, но был прерван в 1989 году, когда Метрано упал с лестницы и получил тяжелую травму.

Артист сломал при падении три позвонка и был парализован. Однако Метрано удалось оправиться после случившегося: уже в том же года он устроил шоу «Случайная комедия Метрано», в финале которого актер встал из инвалидного кресла.