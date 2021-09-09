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Диджея Afrika Bambaataa обвинили в сексуальном насилии и сутенерстве в отношении несовершеннолетнего

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:26

Американского диджея и пионера хип-хопа Лэнса Тейлора, известного как Afrika Bambaataa, обвинили в сексуальном насилии и сутенерстве в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщил Rolling Stone.

На музыканта пожаловался мужчина, который фигурирует в иске как Джон Доу. Он утверждает, что в начале 1990-х годов артист насиловал его и вовлекал в секс-трафик. На момент первого эпизода растления Доу было, по его собственным словам, 12 лет.

Тогда Afrika Bambaataa разрешил подростку приходить в свой тренажерный зал — он располагался в квартире диджея в Бронксе. Во время занятий музыкант сперва комментировал мускулистое тело мальчика, а затем начал прикасаться к нему.

Через некоторое время контакт Тейлора с ребенком становился все более тесным и противозаконным: артист, как утверждает Доу, «недопустимым образом» трогал его в интимных местах, смотрел с ним порнографические видео и поощрял мастурбацию, в том числе взаимную.

Вскоре происходящее, по выражению иста, «переросло в содомию». Подросток сталкивался с абьюзом и занимался проституцией с 1991 по 1995 год, утверждается в иске. Afrika Bambaataa якобы неоднократно наблюдал за тем, как юношу совращали другие взрослые мужчины.

С этими мужчинами диджей знакомил мальчика сам. Для этих встреч, по словам Доу, Тейлор привозил его в другие места и предлагал ему заняться сексом со своими знакомыми. Сейчас Доу называет действия Afrika Bambaataa сексуальной торговлей людьми.

Истец считает себя жертвой и заявляет, что «страдал от физической травмы, тяжелого и постоянного эмоционального расстройства, душевных терзаний, депрессии и стыда». Это не позволило ему наслаждаться жизнью в полной мере, а также привело к потере работы и способности зарабатывать.

Лэнса Тейлора не впервые обвиняют в сексуальном насилии и растлении малолетних. В 2016 году Рональд Сэвидж написал в своих мемуарах, что музыкант принуждал его к близости с участником одной из своих компаний — Zulu Nation. К Сэвиджу присоединились другие предполагаемые жертвы артиста.

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