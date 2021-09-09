Аукцион Sotheby’s продаст неопубликованные кадры из «Любовного настроения» Вонга Карвая

Гонконгский режиссер Вонг Карвай выставит на аукцион Sotheby’s неопубликованные кадры из своего культового фильма «Любовное настроение». Об этом сообщил Dazed.

Кинематографист продаст в качестве NFT 91-секундное видео, снятое в первый съемочный день. К нему будут прилагаться памятные вещи, связанные с картиной, которая вышла в 2000 году — впервые она была показана на Каннском кинофестивале.

«Первый день каждого кинопроизводства похож на первое свидание с возлюбленным вашей мечты — он полон страха и восторга, как катание на коньках по тонкому льду. Стрела никогда не возвращается в свой лук; 20 лет спустя эта стрела все еще парит», — прокомментировал Карвай.

Помимо этого лота, на торгах выставят желтую куртку, которую актер Лесли Чун носил в фильме «Дикие дни» 1990 года, и еще 30 коллекционных предметов — они будут символизировать 30-летнюю историю продакшн-компании режиссера Jet Tone Films.

Аукцион пройдет в октябре 2021 года в Гонконге на Вечерней распродаже современного искусства (Modern Art Evening Sale). Какова стартовая стоимость лотов Карвая, пока не сообщается.