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Аукцион Sotheby’s продаст неопубликованные кадры из «Любовного настроения» Вонга Карвая

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:37

Гонконгский режиссер Вонг Карвай выставит на аукцион Sotheby’s неопубликованные кадры из своего культового фильма «Любовное настроение». Об этом сообщил Dazed.

Кинематографист продаст в качестве NFT 91-секундное видео, снятое в первый съемочный день. К нему будут прилагаться памятные вещи, связанные с картиной, которая вышла в 2000 году — впервые она была показана на Каннском кинофестивале.

«Первый день каждого кинопроизводства похож на первое свидание с возлюбленным вашей мечты — он полон страха и восторга, как катание на коньках по тонкому льду. Стрела никогда не возвращается в свой лук; 20 лет спустя эта стрела все еще парит», — прокомментировал Карвай.

Помимо этого лота, на торгах выставят желтую куртку, которую актер Лесли Чун носил в фильме «Дикие дни» 1990 года, и еще 30 коллекционных предметов — они будут символизировать 30-летнюю историю продакшн-компании режиссера Jet Tone Films.

Аукцион пройдет в октябре 2021 года в Гонконге на Вечерней распродаже современного искусства (Modern Art Evening Sale). Какова стартовая стоимость лотов Карвая, пока не сообщается.

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