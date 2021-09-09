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Еще больше маркировок в рунете, трейлер новой «Матрицы» и другие новости дня
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The Guardian удалила часть интервью с Джудит Батлер. Все из‑за вопроса о трансперсоне в женском спа 19:30
Прокурор запросил два года ограничения свободы для участницы Pussy Riot Марии Алехиной 19:22
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Бренд «Волчок» представит новую коллекцию в резиденции Jager Night Embassy 17:38
ФСБ внесла признанное экстремистским движение «Артподготовка» в список террористических организаций 16:59
В комаровском Доме писателей пройдет литературный фестиваль «Курорт» 16:53
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Дайджест

Еще больше маркировок в рунете, трейлер новой «Матрицы» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:36

Прокурор запросил два года ограничения свободы для участницы Pussy Riot Марии Алехиной. Ее обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил из‑за постов о митинге 23 января.

В российском интернете будет еще больше обязательных пометок. Роскомнадзор утвердил текст маркировки для иностранных компаний, нарушивших закон РФ.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих вновь сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене. За прошлый совместный снимок ее осудили власти Украины.

Мужа убитой екатеринбургской инстаграм-блогерки Кристины Журавлевой приговорили к 8 годам колонии. По данным следствия, он задушил супругу после бытовой ссоры.

Боевики «Талибана»* (террористическая организация, запрещена в России) захватили посольство Норвегии в Кабуле. Они разбили винные бутылки и уничтожили детские книги.

Власти Китая потребовали от игровых компаний сократить количество «женоподобных» персонажей-мужчин. Такие образы, по мнению чиновников, порождают «нездоровые тенденции» в обществе.

Warner Bros. опубликовала первый трейлер четвертой «Матрицы». Картина Ланы Вачовски выйдет на большие экраны 22 декабря.

Международный конкурс аэрофотографии Drone Photo Awards назвал победителей. Жюри выбрало лучшие из десятков тысяч снимков, присланных из 102 стран.

Николас Кейдж впервые снимется в вестерне. Он исполнит роль бывшего опытного стрелка Колтона Бриггса, чью жену убивает банда преступников.

Лана Дель Рей выпустила трек «Arcadia», Лорд — мини-альбом «Te Ao Mārama», а новосибирская постпанк-группа Ploho поделилась клипом на песню «Нулевые».

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