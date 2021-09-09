The Guardian удалила часть интервью с Джудит Батлер. Все из‑за вопроса о трансперсоне в женском спа

7 сентября в The Guardian вышло интервью с Джудит Батлер — философом-постструктуралистом и одним из важнейших теоретиков гендерной и квир-теорий. В нем, в частности, мыслительница выступила с резкой критикой трансфобов и транс-исключающих радикальных феминисток (TERF), которые не считают трансженщин женщинами.

«Антигендерная идеология — одна из доминирующих разновидностей фашизма в настоящее время, — заявила Батлер в интервью. — TERF не будут частью современной борьбы против фашизма — той, что требует коалиции между борцами против расизма, национализма, ксенофобии и жестокости, той, что помнит о высоком уровне убийств женщин по всему миру, большом числе нападений на транс- и квир-гендерных людей».

Через несколько часов после публикации эта часть интервью, включая вопрос журналистки Жюль Глисон и три абзаца с ответом Батлер, была удалена. В конце статьи появилась небольшая пометка, в которой говорилось, что материал был отредактирован, чтобы «отразить события, произошедшие после интервью».

Издание The Vice решило разобраться, что послужило причиной изменений. Оно связалось с Глисон, которая пояснила, что статью решили «подвергнуть цензуре» под давлением читателей. По ее словам, фанатики в сети жалуются на материалы, даже не читая их. Она назвала решение редакции беспрецедентным.

В официальном комментарии представители The Guardian заявили, что в одном из вопросов, заданных Глисон, «не были учтены новые факты, касающиеся инцидента в Wi Spa, которые появились в конце прошлой недели — уже после записи интервью». Этот вопрос мог ввести читателей в заблуждение, что противоречит редакционным стандартам, отметили в газете, подчеркнув, что «не подвергали Джудит Батлер цензуре».

Вырезанный вопрос Глисон звучал так: «Похоже, что некоторые внутри феминистских движений начинают сочувствовать ультраправым движениям. В этом году скандал вокруг Wi Spa в Лос-Анджелесе вызвал возмущение трансфобов в интернете, за которым последовали кровавые протесты, организованные Proud Boys (американская неофашистская организация. — Прим. ред.). Можем ли мы ожидать продолжения этого союза?»

Инцидент в Wi Spa, о котором шла речь в интервью, произошел 24 июня в корейском спа-салоне в Лос-Анджелесе. Тогда одна из посетительниц пожаловалась на неизвестного человека с пенисом, который находился обнаженным в женском отделении салона, включая раздевалку. Этот человек считает себя трансженщиной, поэтому администрация салона разрешила ей воспользоваться зоной для женщин.

Ситуация получила широкую огласку в американских СМИ и привела к протестам как защитников прав трансгендеров, так и людей, выступающих против доступа трансперсон в места, предназначенные для женщин. Ряд акций закончился столкновением сторон друг с другом и с полицейскими, The Guardian писала, что на одном из митингов «женщины с табличками „Защитите женские пространства“ маршировали вместе с ультраправыми Proud Boys».