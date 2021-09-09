перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
The Guardian удалила часть интервью с Джудит Батлер. Все из‑за вопроса о трансперсоне в женском спа 19:30
Прокурор запросил два года ограничения свободы для участницы Pussy Riot Марии Алехиной 19:22
Легкоатлетка Магучих вновь сфотографировалась с Ласицкене. Ранее власти Украины осудили ее за это же 18:53
Во Франции начнут бесплатно выдавать контрацептивы женщинам до 25 лет 17:55
Бренд «Волчок» представит новую коллекцию в резиденции Jager Night Embassy 17:38
ФСБ внесла признанное экстремистским движение «Артподготовка» в список террористических организаций 16:59
В комаровском Доме писателей пройдет литературный фестиваль «Курорт» 16:53
Вышел трейлер четвертой «Матрицы» 16:04
Георге Попа. Отравленная река
Извержение вулкана и отравленная река: победители конкурса Drone Photo Awards 2021 15:50
Конфликт поколений и погоня за уходящей юностью в новом клипе Ploho «Нулевые» 15:45
Николас Кейдж впервые за свою карьеру снимется в вестерне 15:35
Лана Дель Рей выпустила трек «Arcadia» и анонсировала дату выхода альбома «Blue Banisters» 13:59
Visa в 2022 году повысит комиссии за оплату картами в супермаркетах 13:12
Lorde/YouTube
Лорд выпустила благотворительный мини-альбом 12:59
Роскомнадзор утвердил маркировку для иностранных компаний, нарушающих законы РФ 12:48
Власти Китая потребовали от игровых компаний сократить количество образов «женоподобных» мужчин 12:15
В России выявили 18 380 новых случаев коронавируса 11:39
Мужа убитой екатеринбургской инстаграм-блогерки Кристины Журавлевой приговорили к 8 годам колонии 11:05
Талибы захватили норвежское посольство в Кабуле 10:59
МЧС России/YouTube
Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание Героя России посмертно 10:23
Отключить рекламу

Легкоатлетка Магучих вновь сфотографировалась с Ласицкене. Ранее власти Украины осудили ее за это же

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:53

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, выступающая в прыжках в высоту, вновь сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене после того, как последняя выиграла финал Бриллиантовой лиги. Об этом сообщил «Интерфакс».

Магучих сделала снимок со всеми ведущими спортсменками в своем виде, в том числе и с Ласицкене. Помимо нее, на фото оказались Никола МакДермотт, Ирина Геращенко, Камила Лицвинко и Элеанор Паттерсон. Последняя выложила изображение в инстаграме.

На фотографии из Цюриха, где проходил турнир, Ласицкене стоит рядом с Магучих и приобнимает ее. Некоторые поклонники легкой атлетики похвалили украинку за «здравый смысл» и «человеческие отношения». Другие же заявили, что спортсменка «подставляет Украину».

Ранее Магучих уже критиковали на родине за дружелюбие в адрес Ласицкене и фото с ней. В начале августа девушки сфотографировались вместе после того, как завоевали золотую и бронзовую медали на Олимпиаде в Токио. Магучих тогда тепло поздравила соперницу с победой.

По возвращении на Украину Ярославу вызвали на разговор в министерство обороны. Поведение легкоатлетки в ведомстве назвали «неосторожным» и возможным привести к «информационным спецоперациям врага».

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Министерство обороны
Люди
Мария Ласицкене
Ирина Геращенко
Камила Лицвинко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить