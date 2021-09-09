Легкоатлетка Магучих вновь сфотографировалась с Ласицкене. Ранее власти Украины осудили ее за это же

Магучих сделала снимок со всеми ведущими спортсменками в своем виде, в том числе и с Ласицкене. Помимо нее, на фото оказались Никола МакДермотт, Ирина Геращенко , Камила Лицвинко и Элеанор Паттерсон. Последняя выложила изображение в инстаграме.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, выступающая в прыжках в высоту, вновь сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене после того, как последняя выиграла финал Бриллиантовой лиги. Об этом сообщил «Интерфакс».

На фотографии из Цюриха, где проходил турнир, Ласицкене стоит рядом с Магучих и приобнимает ее. Некоторые поклонники легкой атлетики похвалили украинку за «здравый смысл» и «человеческие отношения». Другие же заявили, что спортсменка «подставляет Украину».

Ранее Магучих уже критиковали на родине за дружелюбие в адрес Ласицкене и фото с ней. В начале августа девушки сфотографировались вместе после того, как завоевали золотую и бронзовую медали на Олимпиаде в Токио. Магучих тогда тепло поздравила соперницу с победой.

По возвращении на Украину Ярославу вызвали на разговор в министерство обороны. Поведение легкоатлетки в ведомстве назвали «неосторожным» и возможным привести к «информационным спецоперациям врага».