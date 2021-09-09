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Во Франции начнут бесплатно выдавать контрацептивы женщинам до 25 лет

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:55

Во Франции с 2022 года всем женщинам моложе 25 лет начнут бесплатно предлагать контрацептивы. Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран, передает The Guardian.

Кроме того, за счет государства женщины смогут наблюдаться у врача и сдавать анализы. «Использование противозачаточных средств молодыми женщинами снижается, и основная причина этого — финансовая, это слишком дорого», — отметил Веран.

По его словам, средства контрацепции будут выдавать только женщинам до 25 лет, поскольку с этого возраста молодые люди, как правило, обретают большую финансовую независимость.

На реализацию этой программы Минздрав Франции будет ежегодно тратить 21 млн евро (1,8 млрд рублей). До сих пор в стране противозачаточные средства выдавали бесплатно только девушкам до 18 лет.

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