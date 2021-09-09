В комаровском Доме писателей пройдет литературный фестиваль «Курорт»

11 сентября Центр Вознесенского проведет литературный фестиваль «Курорт» в Доме писателей в Комарово. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В программе фестиваля — беседа с Павлом Пепперштейном о поэзии и лекция Бориса Куприянова о Доме творчества. Ольга Набокова поговорит с гостями «Курорта» о Комарово, а Александр Скидан — о поэтике и жизни Аркадия Драгомощенко. Купить книги и предметы тиражного искусства получится на специальном маркете.

В рамках «Курорта» также состоится экскурсия по территории, выставка галереи «Стыд» и презентация шести поэтических сборников. Фестивальный день завершится концертом «Лучшие хиты разных лет» Михаила Феничева (2h Company, ЕстьЕстьЕсть).