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В комаровском Доме писателей пройдет литературный фестиваль «Курорт»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:53

11 сентября Центр Вознесенского проведет литературный фестиваль «Курорт» в Доме писателей в Комарово. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В программе фестиваля — беседа с Павлом Пепперштейном о поэзии и лекция Бориса Куприянова о Доме творчества. Ольга Набокова поговорит с гостями «Курорта» о Комарово, а Александр Скидан — о поэтике и жизни Аркадия Драгомощенко. Купить книги и предметы тиражного искусства получится на специальном маркете.

В рамках «Курорта» также состоится экскурсия по территории, выставка галереи «Стыд» и презентация шести поэтических сборников. Фестивальный день завершится концертом «Лучшие хиты разных лет» Михаила Феничева (2h Company, ЕстьЕстьЕсть).

© Пресс-материалы

Дом творчества писателей в Комарово был основан в 1956 году. В нем жили и творили известные отечественные поэты и писатели, включая Анну Ахматову, братьев Стругацких, Олега Каравайчука, Юрия Рытхэу и многих других.

Добраться до Комарово можно на такси из Петербурга или на электричке с Финляндского вокзала. Узнать подробнее и зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

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