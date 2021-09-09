ФСБ внесла признанное экстремистским движение «Артподготовка» в список террористических организаций

Федеральная служба безопасности внесла признанное экстремистским и запрещенное в России движение «Артподготовка» в список террористических организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению ФСБ, решение о внесении организации в реестр принято Вторым Западным окружным военным судом в июне 2020 года. Движение стало 35-м в списке террористических.

По данным службы, участники «Артподготовки» «планировали резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков».

Ютьюб-канал «Артподготовка» вел саратовский политик, бывший депутат областной думы Вячеслав Мальцев. В своих роликах он говорил о готовящейся «революции», которая должна была пройти в России 5 ноября 2017 года.

Летом того же года на Мальцева завели уголовное дело об экстремизме, после чего он покинул страну. Сейчас оппозиционер находится во Франции, где получил политическое убежище. В октябре 2017-го суд в Красноярске запретил деятельность «Артподготовки» и признал организацию экстремистской.