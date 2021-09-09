перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В комаровском Доме писателей пройдет литературный фестиваль «Курорт» 16:53
Вышел трейлер четвертой «Матрицы» 16:04
Георге Попа. Отравленная река
Извержение вулкана и отравленная река: победители конкурса Drone Photo Awards 2021 15:50
Конфликт поколений и погоня за уходящей юностью в новом клипе Ploho «Нулевые» 15:45
Николас Кейдж впервые за свою карьеру снимется в вестерне 15:35
Лана Дель Рей выпустила трек «Arcadia» и анонсировала дату выхода альбома «Blue Banisters» 13:59
Visa в 2022 году повысит комиссии за оплату картами в супермаркетах 13:12
Lorde/YouTube
Лорд выпустила благотворительный мини-альбом 12:59
Роскомнадзор утвердил маркировку для иностранных компаний, нарушающих законы РФ 12:48
Власти Китая потребовали от игровых компаний сократить количество образов «женоподобных» мужчин 12:15
В России выявили 18 380 новых случаев коронавируса 11:39
Мужа убитой екатеринбургской инстаграм-блогерки Кристины Журавлевой приговорили к 8 годам колонии 11:05
Талибы захватили норвежское посольство в Кабуле 10:59
МЧС России/YouTube
Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание Героя России посмертно 10:23
Пользователи сообщили о сбоях в работе стриминговых и игровых ресурсов после блокировки VPN-сервисов 10:05
«Открой душу»: вышел новый трейлер «Полуночной мессы» 9:28
МОК отстранил Северную Корею от Олимпиады в Пекине 8:33
Хоакин Феникс читает племяннику легенду о жизни и смерти в трейлере драмы «C’mon C’mon» 2:41
Amazon показал тизер-трейлер фильма «Encounter» с Ризом Ахмедом в главной роли 1:58
Team Coco/YouTube
Брюс Уиллис снимется в боевике «Корректирующие меры». Он выйдет на стриминговом сервисе Tubi 0:12
Отключить рекламу

Николас Кейдж впервые за свою карьеру снимется в вестерне

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:35

Николас Кейдж сыграет главную роль в вестерне «The Old Way» («Старый путь»). Это станет первой его работой в таком жанре, сообщает Deadline.

В фильме актер исполнит роль бывшего опытного стрелка Колтона Бриггса, который теперь владеет маленьким магазинчиком и живет спокойной жизнью со свой семьей. Все заканчивается, когда банда преступников убивает его жену. Тогда он снова решает взять в руки пистолет и отправляется со своей двенадцатилетней дочерью на поиски убийц.

Режиссером выступит Бретт Доноху, известный по боевику «Акты насилия», а сценаристом — Карл Лукас («Ловушка разума»).

«Кейдж не только олицетворяет собой характер Бриггса, но и является непревзойденным профессионалом, о сотрудничестве с которым режиссер может только мечтать», — сказал Доноху.

Ранее стало известно, что Кейдж сыграет самого себя в сатирической метакомедии «Невыносимый груз огромного таланта». По сюжету актер находится на грани банкротства, из‑за чего соглашается приехать на день рождения мексиканского миллионера. Но внезапно с ним связывается ЦРУ и предлагает поработать агентом под прикрытием.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЦРУ
Люди
Николас Кейдж
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить