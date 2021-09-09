Николас Кейдж впервые за свою карьеру снимется в вестерне

Николас Кейдж сыграет главную роль в вестерне «The Old Way» («Старый путь»). Это станет первой его работой в таком жанре, сообщает Deadline.

В фильме актер исполнит роль бывшего опытного стрелка Колтона Бриггса, который теперь владеет маленьким магазинчиком и живет спокойной жизнью со свой семьей. Все заканчивается, когда банда преступников убивает его жену. Тогда он снова решает взять в руки пистолет и отправляется со своей двенадцатилетней дочерью на поиски убийц.

Режиссером выступит Бретт Доноху, известный по боевику «Акты насилия», а сценаристом — Карл Лукас («Ловушка разума»).

«Кейдж не только олицетворяет собой характер Бриггса, но и является непревзойденным профессионалом, о сотрудничестве с которым режиссер может только мечтать», — сказал Доноху.

Ранее стало известно, что Кейдж сыграет самого себя в сатирической метакомедии «Невыносимый груз огромного таланта». По сюжету актер находится на грани банкротства, из‑за чего соглашается приехать на день рождения мексиканского миллионера. Но внезапно с ним связывается ЦРУ и предлагает поработать агентом под прикрытием.