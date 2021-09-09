Бренд «Волчок» представит новую коллекцию в резиденции Jager Night Embassy

Креативная резиденция Jager Night Embassy объявила серию шоукейсов от своих амбассадоров в офлайн-режиме. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Первыми, кто продемонстрирует свое видение современной ночной культуры, станут авторы бренда «Волчок». Для этого Василий Русакович, арт-директор Маша Раева и художник Владимир Карташов разработали специальную коллекцию, в которой перекликаются стилистики стритвирта и костюмов эпохи Возрождения.

Шоукейс пройдет в специально выстроенных декорациях из картин Карташова и временных инсталляциях под живой аккомпанемент электронщика Moa Pillar. После показа гостей будет ждать интерактивная выставка и вечеринка до утра. В лайнапе — Катя Ширшкова, Uncia, Raciya Bağdad, Anatoly Zorin, ANSV, Roma Ptashenko, Okkultative, Vika Barkalova и другие музыканты.

Мероприятие состоится 11 сентября в 21.00 в новом поп-ап-пространстве недалеко от станции метро «Белорусская». Узнать подробнее и зарегистрироваться на событие можно здесь.