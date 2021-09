Лана Дель Рей выпустила трек «Arcadia» и анонсировала дату выхода альбома «Blue Banisters»

Полный трек-лист пластинки:

1. «Textbook»

2. «Blue Banisters»

3. «Arcadia»

4. «Interlude — The Trio»

5. «Black Bathing Suit»

6. «If You Lie Down with Me»

7. «Beautiful»

8. «Violets for Roses»

9. «Dealer»

10. «Thunder»

11. «Wildflower Wildfire»

12. «Nectar of the Gods»

13. «Living Legend»

14. «Cherry Blossom»

15. «Sweet Carolina»

Ранее Лана Дель Рей обещала, что «Blue Banisters» выйдет 4 июля, в День независимости США.

Весенний релиз «Chemtrails over the Country Club» стал седьмым студийным альбом американской певицы. Предыдущий — «Norman Fucking Rockwell» — появился в августе 2019 года.