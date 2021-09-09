Visa в 2022 году повысит комиссии за оплату картами в супермаркетах

Платежная система Visa в следующем году увеличит межбанковские комиссии за оплату товаров в российских супермаркетах. Об этом пишет РБК со ссылкой на информационный бюллетень компании.

С 1 февраля 2022 года комиссия за прием карт для супермаркетов повысится с 1 до 1,3% от стоимости покупки. Льготный тариф для крупных супермаркетов останется без изменений на уровне 0,5%.

При этом поэтапно будут отменяться льготные межбанковские тарифы для магазинов с большими объемами продаж: с 8 июля — для магазинов мебели, с 5 августа — для магазинов бытовой техники, с 30 сентября — для курьерских служб. Сейчас комиссия составляет 1–1,65%. После изменений она будет зависеть от категории карты и будет варьироваться от 1,5 до 2,3%.

В компании отметили, что пересматривают ставки межбанковских комиссий, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями.

Руководитель дирекции эквайринга «Альфа-банка» Андрей Пелин пояснил изданию, что комиссия Visa не выше других платежных систем.