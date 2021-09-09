Роскомнадзор утвердил маркировку для иностранных компаний, нарушающих законы РФ

Роскомнадзор утвердил требования к маркировке сообщений в интернете для иностранных компаний, нарушающих, по мнению российских властей, законодательство РФ. Соответствующий приказ Минцифры опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе приводится такая формулировка: «Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации». Размер букв в маркировке должен быть не меньше букв, которые содержатся в ссылке на ресурс компании.

Эти правила распространяются на иностранные юридические лица, иностранные организации без статуса юрлица, иностранных граждан и людей без гражданства, которые «осуществляют деятельность в интернете на территории Российской Федерации».

Требование маркировать сообщения прописано в законе «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации». Как именно будут определять иностранных «нарушителей», в документе не уточняется.