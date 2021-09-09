В России выявили 18 380 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 18 380 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 356 заражений больше, чем вчера.

В Москве суточный прирост заболеваний увеличился с 1269 до 1801. Следом по количеству случаев идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Ростовская, Самарская и Воронежская области и Пермский край.