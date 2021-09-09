В России выявили 18 380 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 18 380 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 356 заражений больше, чем вчера.
В Москве суточный прирост заболеваний увеличился с 1269 до 1801. Следом по количеству случаев идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Ростовская, Самарская и Воронежская области и Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 084 284. За последние сутки выздоровели 19 639 пациентов, за все время — 6 340 151. За сутки умерли 794 человека, за весь период — 190 376.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 221,6 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (39,8 млн), на втором — Индия (33 млн), на третьем — Бразилия (20,8 млн).