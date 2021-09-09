Мужа убитой екатеринбургской инстаграм-блогерки Кристины Журавлевой приговорили к 8-ми годам колонии

Районный суд в городе Сысерть Свердловской области приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя Дмитрия Журавлева, обвиненного в убийстве своей супруги — инстаграм-блогерки Кристины Журавлевой. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Журавлева признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы. Прокуратура запрашивала 9 лет колонии.

По версии следствия, 5 апреля Дмитрий и Кристина поссорились в своем доме в Сысертском районе. Во время конфликта мужчина задушил супругу. Через несколько дней он спрятал тело убитой в лесу. Позже труп обнаружил случайный водитель.

В конце апреля Журавлев сам обратился в полицию с заявлением о без вести пропавшей жене. Только после того, как его причастность к этому убийству стала очевидной, мужчина сознался полицейским в совершенном убийстве.

Кристине Журавлевой было 28 лет. Она вела блог в инстаграме, на который подписаны 58,8 тыс. человек. Девушка рассказывала о своей жизни, давала советы о том, как правильно питаться, как стильно одеться, как ухаживать за внешностью и более осознанно подходить к потреблению.

На многих фотографиях и видео в блоге она появлялась со своим супругом.