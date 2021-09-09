Талибы захватили норвежское посольство в Кабуле

Боевики движения «Талибан»* ворвались в посольства Норвегии в Кабуле. Об этом сообщил норвежский посол в Иране Сигвальд Хауге в твиттере.

Он рассказал, что талибы обещали вернуть здание позже.

«Но сначала нужно разбить винные бутылки и уничтожить детские книги. Видимо, оружие они считают менее опасным», — отметил дипломат.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, они не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны.

7 сентября талибы объявили состав временного правительства. Его полное название — правительство исламского эмирата Афганистан. В него вошли только мужчины, хотя ранее боевики обещали включить женщин в процесс создания нового государства.

* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.