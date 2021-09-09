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Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание Героя России посмертно

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:23

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России главе МЧС России Евгению Зиничеву посмертно. Об этом сообщает «Интерфакс».

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», — сказано в пресс-релизе Кремля.

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября в возрасте 55 лет, спасая жизнь человека на межведомственных учениях по защите арктической зоны от ЧС.

По словам очевидцев, режиссер Александр Мельник сорвался в воду с края выступа, а Зиничев прыгнул за ним, пытаясь спасти, но разбился о выступавший камень. Режиссер приехал в Норильск, чтобы найти место для съемок нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Зиничев был назначен главой МЧС в мае 2018 года. После отставки правительства Дмитрия Медведева он остался на посту министра. До прихода в правительство Зиничев работал замруководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ и начальником управления ФСБ по Калининградской области. C 2006 по 2015 год служил в Службе безопасности президента. В 1987–1991 году был сотрудником КГБ.

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