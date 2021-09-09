Пользователи сообщили о сбоях в работе стриминговых и игровых ресурсов после блокировки VPN-сервисов

Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к стриминговым и игровым ресурсам после массовой блокировки VPN-сервисов. Об этом сообщает «Коммерсант».

В последние пять дней у пользователей платформы для онлайн-трансляций футбольных турниров FlashScore не работало приложение через некоторых мобильных операторов. «Мы мало что могли сделать (хотя очень старались), но, кажется, все проблемы позади», — сообщили в компании.

В World of WarShips 6 сентября рассказали, что во время блокировки VPN-сервисов интернет-провайдеры использовали DPI-оборудование, необходимое для исполнения закона об изоляции рунета. «В процессе блокировок было затронуто множество UDP-портов (элемент сетевых протоколов интернета), в том числе те, которые используются в игре <…> Закрытие UDP-портов приводит в World of WarShips к невозможности войти в игру и отключению от сервера во время сбоя», — говорится в сообщении.

Проблемы с доступом также возникли у пользователей Avito, World of Tanks, крупнейшего сервиса для стриминга игр Twitch и торрент-клиенту BitTorrent. На сбои пожаловались и провайдеры проводного интернета: по данным оператора в Псковской области «Март», недоступность некоторых сервисов связана с попытками Роскомнадзора заблокировать VPN.

В самом ведомстве заявили, что проблемы с доступом к сервисам не связаны с этими ограничениями: «При реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались».

При этом источники издания в «большой четверке» операторов сообщили, что протестировали сети и считают, что сложности с доступом возникли из‑за оборудования, которое РКН установил на сетях в рамках закона о «суверенном рунете».

В июне Роскомнадзор заблокировал в России два VPN-сервиса — Opera VPN и VyprVPN. В сентябре ограничения затронули еще шесть сервисов — Hola, VPN Unlimited, Speedify, NordVPN, ExpressVPN и IPVanish. Последние три входят в рейтинги лучших VPN-сервисов в мире, составляемые ведущими отраслевыми изданиями.

В ведомстве сочли, что использование этих сервисов дает возможность пользоваться запрещенными ресурсами и «создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее».