«Открой душу»: вышел новый трейлер «Полуночной мессы»

В ролике молодой человек возвращается на изолированный остров Крокетт, где провел все свое детство. Вместе с ним в поселение прибывает и таинственный священник, после чего начинают происходить чудесные события. Однако с ними что‑то не так: на пляже появляются мертвые животные, а религиозный пыл в общине подталкивает жителей к отвратительным поступкам.

В «Полуночной мессе» будет семь эпизодов. В них снялись Зак Гилфорд («Огни ночной пятницы»), Хэмиш Лингклейтер («Новые приключения старой Кристин»), Кейт Сигел («Окулус»), Рахул Аббури («Хорошая игра»), Александра Эссоу («Дом напротив»), Аннабет Гиш («Секретные материалы»), Рахул Коли («Супергерл»), Кристин Леман («Секретные материалы»), Саманта Слойан («Призрак дома на холме»), Генри Томас («Доктор Сон») и Майкл Трукко («Тишина»).

Продюсерами проекта выступили режиссер Флэнаган и Тревор Мейси («Доктор Сон», «Окулус»). Флэнаган отметил, что шоу посвящено «одной из величайших тайн человеческой природы» — вере. «Как даже в темноте в худшем ее проявлении, в отсутствии света и надежды, мы поем. Я надеюсь, вам понравится наша песня», — добавил режиссер.