Хоакин Феникс читает племяннику легенду о жизни и смерти в трейлере драмы «C’mon C’mon»

В ролике герой Феникса — радиожурналист по имени Джонни — читает своему племяннику Джесси книгу, в которой рассказывается о рождении, взрослении, смерти как «возвращении на свою звезду» и любви к «этому странно прекрасному миру».

В сети появился трейлер черно-белой драмы Майка Миллса («Женщины XX века», «Начинающие») «C’mon C’mon». Главную роль в ней исполнил лауреат «Оскара» Хоакин Феникс («Гладиатор», «Джокер», «Она»).

Джесси в фильме играет Вуди Норман («Отверженные», «Белая принцесса»). Также в «C’mon C’mon» снялись Габи Хоффман («Кайф с доставкой», «Очевидное»), Скут МакНэри («Операция „Арго“», «Исчезнувшая»), Джабук Янг-Уайт и другие артисты.

Обозреватель The Wrap назвал картину «диалогом поколений, превратившимся в ободряющую драму». По мнению Variety, «это может быть лучший сценарий, написанный за последнее десятилетие».

В кинотеатрах фильм выйдет в ноябре. Его выпустит студия A24, которая занималась дистрибуцией таких картин как «Маяк», «Леди Бёрд» и «Легенда о Зелёном рыцаре».