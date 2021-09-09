Брюс Уиллис снимется в боевике «Корректирующие меры». Он выйдет на стриминговом сервисе Tubi

Американский актер Брюс Уиллис снимется в боевике «Корректирующие меры», основанном на графическом романе Гранта Честейна. Его выпустит весной 2022 года стриминговый сервис Tubi. Об этом сообщил Collider.

Фильм расскажет о заключенных тюрьмы строгого режима Сан-Тибурон — самых коварных и крайне могущественных преступниках. Режиссером, сценаристом и продюсером проекта выступит Шон Патрик О’Рейли («Говард и Замерзшее королевство», «Риф. Новые приключения»).

Для О’Рейли, специализирующегося на анимационном кино, «Корректирующие меры» станут полнометражным игровым дебютом. Ранее он работал над хоррором «Проклятие ведьмы», комедией «Погоня за любовью» и несколькими другими картинами, но только как продюсер.

«Руководство этим проектом от сценария и до экрана было невероятным путешествием, и дебютировать в качестве режиссера на таком уровне с таким количеством талантливых актеров и членов съемочной группы — это действительно осуществление мечты», — сказал О’Рейли.