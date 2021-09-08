NYT: майнинг биткоина требует ежегодно больше электроэнергии, чем Финляндия

На майнинг биткоина уходит ежегодно около 0,5% всей мировой электроэнергии — это больше, чем потребляет Финляндия с населением порядка 5,5 млн человек. Об этом сообщил The New York Times.

По подсчетам издания, добыча криптовалюты в семь раз более энергозатратна, чем деятельность всей компании Google. В данный момент майнинг биткомина требует примерно 91 терраватт-часа в год, и это может угрожать климатической ситуации на планете.

С каждым годом, как отмечает NYT, майнинг становится все сложнее, требует более нового и мощного оборудования и, соответственно, большего потребления электроэнергии. Если десять лет назад получить один биткоин можно было на обычном ПК за несколько секунд, теперь для этого потребовалось бы 13 лет.

Даже пять лет назад добыча криптовалюты была в десять раз менее энергозатратной. Однако на рост потребления энергии повлияла популярность биткоина и резкое повышение цен на него. Майнинг превратился в самостоятельную и высококонкурентную отрасль.

The New York Times не первым высказывает беспокойство из‑за пагубного влияния майнинга на экологию. Ранее об этом говорилось в исследовании Кебриджского университета — там пришли к выводу, что Аргентина потребляет меньше электроэнергии, чем техника майнеров.

За инвестиции в криптовалюту критиковали Илона Маска и его компанию Tesla. В связи с этим в мае 2021 года Tesla приостановила возможность покупать электромобили за биткоин. Маск готов возобновить операции с криптовалютой, когда майнинг начнет использовать более экологичную энергию.