Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о строительстве нового вокзала рядом с Ленинградским для поездов высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

«Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас там станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа. Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2», — отметил он.

По словам Собянина, через полтора года закончится строительство МЦД-4, благодаря чему получится большой транспортный узел. В нем будет пересекаться два диаметра и высокоскоростная магистраль.

Мэр также рассказал, что на данный момент на площади трех вокзалов идет реконструкция путей от Каланчевки до Курского вокзала и параллельно строится еще одна железная дорога.

Ранее Собянин заявил, что строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить в 2022 году. Сейчас для пассажиров уже открыто 12 станций.