В Ричмонде демонтировали памятник генералу Ли. Это решили сделать после гибели Джорджа Флойда

Монумент установили еще в 1890 году. До последнего времени он был самым крупным памятником деятелям Конфедерации в стране. Однако после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в 2020 году статую решили снести из‑за поддержки генералом рабовладельческого строя.

В американском городе Ричмонд в штате Виргиния демонтировали памятник генералу Роберту Ли , который командовал армией Конфедерации во время Гражданской войны в США в 1861–1865 годах. Об этом сообщило издание The New York Times.

На фоне массовых протестов против расовой дискриминации и полицейского насилия многие американцы пришли к выводу, что почитать память конфедератов неправильно. Летом 2021 года памятник Роберту Ли убрали из центра Шарлотсвилла.

Теперь такая же судьба постигла и монумент в Ричмонде, несмотря на иски местных жителей против его сноса. Статую сняли с постамента, разрезали на части и отправили в хранилище. Что с ней будут делать в дальнейшем, пока неизвестно.

После гибели Джорджа Флойда и последовавших за ней протестов памятники начали сносить по всем США. «Афиша Daily» рассказывала, за что американцы ополчились против Христофора Колумба, Томаса Джефферсона, Джорджа Вашингтона, Хуниперо Серру и Джефферсона Дэвиса и как переосмысливают национальное наследие.