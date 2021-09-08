перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
СМИ: в Подмосковье таксист изнасиловал пассажирку. А затем помог одеться и довез до нужного места 20:57
ABBA побили рекорд по предзаказам нового альбома «Voyage» 20:57
В Ричмонде демонтировали памятник генералу Ли. Это решили сделать после гибели Джорджа Флойда 20:49
Взрыв в жилом доме в Ногинске, гибель главы МЧС Евгения Зиничева и другие новости дня
20:32 дайджест
В Пермском крае суд признал невменяемым подростка, убившего родителей и сестру 19:43
Кадр из сериала «Лучше звоните Солу»
Боб Оденкерк вернулся к съемкам «Лучше звоните Солу» после сердечного приступа 19:11
Пользователи поделились секретами своих родителей, о которых узнали только во взрослом возрасте 18:50
В Москве впервые пройдет детский фестиваль современного искусства «Территория.Kids» 18:39
В сети появился тизер комедии «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс 18:24
Роскомнадзор заблокировал сайт казанского ЛГБТ-центра «Принятие» 18:00
Robert Mark/Flickr
Талибы запретили женщинам заниматься спортом 17:30
Ретроспектива Киаростами в летнем кинотеатре «Гаража» завершится тремя фильмами о кинематографе 17:12
В Курской области директор вырвал серьгу из уха восьмиклассника. Прокуратура начала проверку 17:05
Вышел новый трейлер «Искушения» Пола Верхувена 16:33
Хан Соло в карбоните и парень-каратист: замурованный под слоем краски таракан стал мемом 16:20
МЧС России/YouTube
В Москве могут назвать улицу в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве 16:19
Собянин предложил запретить езду на мотоциклах и авто без глушителя в ночное время 15:45
Строительство Большой кольцевой линии завершится в 2022 году 15:35
Папа римский отправил заключенным в Италии 15 тыс. штук мороженого во время аномальной жары 15:30
Морган Фриман, Аль Пачино, Хелен Миррен и Дэнни ДеВито снимутся в нуаре «Sniff» 14:57
Отключить рекламу
Дайджест

Взрыв в жилом доме в Ногинске, гибель главы МЧС Евгения Зиничева и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:32

В девятиэтажном жилом доме в Ногинске произошел взрыв газа. Обрушилось три этажа, повреждено пять квартир, погибли два человека.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске. Он умер, спасая режиссера Александра Мельника, который погиб вместе с ним. В память о главе МЧС могут назвать одну из улиц Москвы.

Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера «Матч ТВ». Теперь она займет должность заместителя гендиректора «Газпром-Медиа».

В Москве собираются запретить ночную езду на мотоциклах и авто с модифицированными глушителями. Собянин внес поправки в городскую думу, дело осталось за малым — принять их.

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется завершить в 2022 году. Длина нового кольца составит 70 километров и будет иметь 31 станцию метро.

Папа римский Франциск отправил в две тюрьмы Италии 15 000 рожков мороженого во время аномальной жары. Этим летом в стране зафиксировали рекордную температуру за последние 45 лет.

Солистке The Cranberries Долорес О’Риордан 6 сентября 2021 года могло бы исполниться 50 лет. В память о ней ее коллеги выпустили клип на песню «Never Grow Old» с архивными кадрами, а также составили плейлист из песен группы.

Морган Фриман, Аль Пачино, Хелен Миррен и Дэнни ДеВито снимутся в боевике «Sniff» от режиссера Тейлора Хэкфорда. По сюжету детектив в отставке и его напарник будут расследовать преступные дела в престижном сообществе пенсионеров.

В сети появились следующие тизеры-трейлеры — «Матрица: Воскрешение» Ланы Вачовски, «Искушение» Пола Верхувена и «Не смотрите наверх» Адама МакКея.

Пользователи Reddit поделились секретами своих родителей, о которых они не знали, пока не стали взрослыми. Собрали самые веселые, грустные, трогательные и шокирующие истории.

В летнем кинотеатре Garage Screen пройдут показы трех фильмов Аббаса Киаростами: «Крупный план», «Жизнь и ничего больше» и «Сквозь оливы». Они завершат масштабную ретроспективу режиссера от музея «Гараж».

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить