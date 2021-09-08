Взрыв в жилом доме в Ногинске, гибель главы МЧС Евгения Зиничева и другие новости дня

В девятиэтажном жилом доме в Ногинске произошел взрыв газа. Обрушилось три этажа, повреждено пять квартир, погибли два человека.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске. Он умер, спасая режиссера Александра Мельника, который погиб вместе с ним. В память о главе МЧС могут назвать одну из улиц Москвы.

Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера «Матч ТВ». Теперь она займет должность заместителя гендиректора «Газпром-Медиа».

В Москве собираются запретить ночную езду на мотоциклах и авто с модифицированными глушителями. Собянин внес поправки в городскую думу, дело осталось за малым — принять их.

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется завершить в 2022 году. Длина нового кольца составит 70 километров и будет иметь 31 станцию метро.

Папа римский Франциск отправил в две тюрьмы Италии 15 000 рожков мороженого во время аномальной жары. Этим летом в стране зафиксировали рекордную температуру за последние 45 лет.

Солистке The Cranberries Долорес О’Риордан 6 сентября 2021 года могло бы исполниться 50 лет. В память о ней ее коллеги выпустили клип на песню «Never Grow Old» с архивными кадрами, а также составили плейлист из песен группы.

Морган Фриман, Аль Пачино, Хелен Миррен и Дэнни ДеВито снимутся в боевике «Sniff» от режиссера Тейлора Хэкфорда. По сюжету детектив в отставке и его напарник будут расследовать преступные дела в престижном сообществе пенсионеров.

В сети появились следующие тизеры-трейлеры — «Матрица: Воскрешение» Ланы Вачовски, «Искушение» Пола Верхувена и «Не смотрите наверх» Адама МакКея.

Пользователи Reddit поделились секретами своих родителей, о которых они не знали, пока не стали взрослыми. Собрали самые веселые, грустные, трогательные и шокирующие истории.

В летнем кинотеатре Garage Screen пройдут показы трех фильмов Аббаса Киаростами: «Крупный план», «Жизнь и ничего больше» и «Сквозь оливы». Они завершат масштабную ретроспективу режиссера от музея «Гараж».