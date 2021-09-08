Звезда «Шан-Чи и легенда десяти колец» Лю Сыму работал стоковой моделью до актерской карьеры

До того как стать звездой нового фильма Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец», канадский актер китайского происхождения Лю Сыму работал бухгалтером и моделью для стоковых фотографий. Об этом он писал в твиттере еще в 2017 году, но теперь, после премьеры супергеройской ленты, этим заинтересовались пользователи соцсетей.
Оказывается, по своему образованию Лю Сыму — специалист по финансам и бухгалтерскому учету. Он даже успел проработать в компании Deloitte, но недолго — через девять месяцев его сократили. После этого Лю решил стать актером, однако попасть в индустрию моментально у него не получилось.
Он рассказал, что однажды из‑за долгов согласился сняться для стоковых фотографий всего за 120 долларов. Сейчас снимки с актером можно найти на разных стоках, но сам он совершенно из‑за них не переживает, а наоборот, подшучивает над этим.
Хотя Лю Сыму и сам не раз выкладывал в твиттере стоковые изображения с собой, после выхода «Шан-Чи» пользователи отыскали в интернете еще больше таких фото и начали распространять их в соцсетях со смешными подписями.
Особенно популярным оказался снимок, на котором актер в окружении людей указывает на монитор. Одна из пользовательниц пошутила, что Лю хвастается перед коллегам тем, что вышел фильм с его участием.
Другой пользователь предположил, что актер показывает на мониторе фотографию своего пресса.
Кому‑то изображение с актером во главе стола напомнило собрание команды Мстителей.
Еще один юзер пошутил, что мужчина на стоковой фотографии кого‑то ему напоминает.
6 сентября «Шан-Чи и легенда десяти колец» заработал в американском прокате 18,9 млн долларов, установив лучший показатель понедельника за все время пандемии. В твиттере решили, что один из стоковых снимков идеально подходит, чтобы показать радость студии Marvel по этому поводу.
Кто‑то нашел фотографию с участием Лю не на бизнес-тематику. И, конечно же, не мог не пошутить над ней.