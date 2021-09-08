перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сети появился второй трейлер «Множественных святых Ньюарка» 22:42
NYT: майнинг биткоина требует ежегодно больше электроэнергии, чем Финляндия 22:07
Собянин объявил о строительстве нового вокзала рядом с Ленинградским 21:38
AshleyNaglier/Twitter
Звезда «Шан-Чи и легенда десяти колец» Лю Сыму работал стоковой моделью до актерской карьеры 21:30
СМИ: в Подмосковье таксист изнасиловал пассажирку. А затем помог одеться и довез до нужного места 20:57
ABBA побили рекорд по предзаказам нового альбома «Voyage» 20:57
В Ричмонде демонтировали памятник генералу Ли. Это решили сделать после гибели Джорджа Флойда 20:49
Уход Тины Канделаки с «Матч ТВ», гибель главы МЧС Евгения Зиничева и другие новости дня
20:32 дайджест
В Пермском крае суд признал невменяемым подростка, убившего родителей и сестру 19:43
Кадр из сериала «Лучше звоните Солу»
Боб Оденкерк вернулся к съемкам «Лучше звоните Солу» после сердечного приступа 19:11
Пользователи поделились секретами своих родителей, о которых узнали только во взрослом возрасте 18:50
В Москве впервые пройдет детский фестиваль современного искусства «Территория.Kids» 18:39
В сети появился тизер комедии «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс 18:24
Роскомнадзор заблокировал сайт казанского ЛГБТ-центра «Принятие» 18:00
Robert Mark/Flickr
Талибы запретили женщинам заниматься спортом 17:30
Ретроспектива Киаростами в летнем кинотеатре «Гаража» завершится тремя фильмами о кинематографе 17:12
В Курской области директор вырвал серьгу из уха восьмиклассника. Прокуратура начала проверку 17:05
Вышел новый трейлер «Искушения» Пола Верхувена 16:33
Хан Соло в карбоните и парень-каратист: замурованный под слоем краски таракан стал мемом 16:20
МЧС России/YouTube
В Москве могут назвать улицу в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве 16:19
Отключить рекламу

Звезда «Шан-Чи и легенда десяти колец» Лю Сыму работал стоковой моделью до актерской карьеры

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:30

До того как стать звездой нового фильма Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец», канадский актер китайского происхождения Лю Сыму работал бухгалтером и моделью для стоковых фотографий. Об этом он писал в твиттере еще в 2017 году, но теперь, после премьеры супергеройской ленты, этим заинтересовались пользователи соцсетей.

Оказывается, по своему образованию Лю Сыму — специалист по финансам и бухгалтерскому учету. Он даже успел проработать в компании Deloitte, но недолго — через девять месяцев его сократили. После этого Лю решил стать актером, однако попасть в индустрию моментально у него не получилось.

Он рассказал, что однажды из‑за долгов согласился сняться для стоковых фотографий всего за 120 долларов. Сейчас снимки с актером можно найти на разных стоках, но сам он совершенно из‑за них не переживает, а наоборот, подшучивает над этим.

Хотя Лю Сыму и сам не раз выкладывал в твиттере стоковые изображения с собой, после выхода «Шан-Чи» пользователи отыскали в интернете еще больше таких фото и начали распространять их в соцсетях со смешными подписями.

Особенно популярным оказался снимок, на котором актер в окружении людей указывает на монитор. Одна из пользовательниц пошутила, что Лю хвастается перед коллегам тем, что вышел фильм с его участием.

«Посмотрите, мой фильм наконец-то вышел»

Другой пользователь предположил, что актер показывает на мониторе фотографию своего пресса.

«Посмотрите на мой пресс»

Кому‑то изображение с актером во главе стола напомнило собрание команды Мстителей.

«Как Шан-Чи возглавляет Мстителей»

Еще один юзер пошутил, что мужчина на стоковой фотографии кого‑то ему напоминает.

«Новенький на моей работе выглядит знакомым, но не могу понять, где я его видел»

6 сентября «Шан-Чи и легенда десяти колец» заработал в американском прокате 18,9 млн долларов, установив лучший показатель понедельника за все время пандемии. В твиттере решили, что один из стоковых снимков идеально подходит, чтобы показать радость студии Marvel по этому поводу.

«Marvel, глядя на цифры кассовых сборов»

Кто‑то нашел фотографию с участием Лю не на бизнес-тематику. И, конечно же, не мог не пошутить над ней.

«Я думаю, что я профессиональный боец, ​​после просмотра фильма»
События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить