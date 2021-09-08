Звезда «Шан-Чи и легенда десяти колец» Лю Сыму работал стоковой моделью до актерской карьеры

До того как стать звездой нового фильма Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец», канадский актер китайского происхождения Лю Сыму работал бухгалтером и моделью для стоковых фотографий. Об этом он писал в твиттере еще в 2017 году, но теперь, после премьеры супергеройской ленты, этим заинтересовались пользователи соцсетей.

Оказывается, по своему образованию Лю Сыму — специалист по финансам и бухгалтерскому учету. Он даже успел проработать в компании Deloitte, но недолго — через девять месяцев его сократили. После этого Лю решил стать актером, однако попасть в индустрию моментально у него не получилось.

Он рассказал, что однажды из‑за долгов согласился сняться для стоковых фотографий всего за 120 долларов. Сейчас снимки с актером можно найти на разных стоках, но сам он совершенно из‑за них не переживает, а наоборот, подшучивает над этим.