ABBA побили рекорд по предзаказам нового альбома «Voyage»

Альбом шведской поп-группы ABBA «Voyage» побил рекорд по предзаказам в Великобритании. Об этом сообщает издание NME.

Всего за три дня альбом предзаказали более 80 тыс. раз. Компания Universal Music UK объявила, что группе удалось побить предыдущий рекорд коллектива Take That с их лонгплеями «Progress» и «II».

2 сентября ABBA неожиданно выпустили две новые песни «I Still Have Faith in You» и «Don’t Shut Me Down», спустя почти 40 лет после последнего релиза. Первый трек — это фортепианная баллада, посвященная дружбе между музыкантами. Второй — сингл о любви в духе лучших хитов ABBA.

Новый альбом коллектива выйдет 5 ноября 2021 года. В него войдут еще восемь новых композиций. Их живое исполнение можно будет услышать на виртуальном шоу «ABBA Voyage» весной 2022 года. Предпродажа билетов уже стартовала на сайте.