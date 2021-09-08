В Пермском крае суд признал невменяемым подростка, убившего родителей и сестру

В Пермском крае суд признал невменяемым 16-летнего подростка, который весной 2021 года убил собственных родителей и младшую сестру. Его отправили на принудительное лечение. Об этом сообщило издание ProPerm.ru.

Октябрьский районный суд посчитал, что преступника необходимо госпитализировать в специализированную больницу. О таком решении просила прокуратура после результатов психолого-психиатрической экспертизы.

Тела мужчины и женщины, а также их 12-летней дочери обнаружили у них дома 2 марта в поселке Октябрьский. Изначально в убийстве близких подозревали отца подростка, однако оказалось, что жертвой оказался он сам. Когда его нашли, он был одет в вещи сына.

Настоящего преступника объявили в розыск и вскоре задержали в хостеле в Екатеринбурге. Туда молодой человек добрался на попутной машине, заплатив за проезд кредитной картой отца. Подросток почти сразу признал свою вину и объяснил убийства конфликтами в семье.