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Роскомнадзор заблокировал сайт казанского ЛГБТ-центра «Принятие»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:00

Роскомнадзор заблокировал сайт казанского ЛГБТ-центра «Принятие». Об этом организация рассказала в своем инстаграм-аккаунте.

Блокировка произошла вследствие того, что 6 июля 2021 года Шахунский районный суд Нижегородской области объявил о внесении портала в реестр запрещенных сайтов. «Принятие» собирается обжаловать это решение.

«К сожалению, сейчас не работает регистрация на мероприятия, мы в скором это исправим, а пока пишите нам в директ. Будем рады вашей поддержке», — добавили в центре.

ЛГБТ-центр «Принятие» появился в Казани зимой 2019 года. Он был открыт в качестве пространства для представителей ЛГБТ+ сообщества. В частности, в центре проводили психологические сессии.

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