В сети появился тизер комедии «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс

В ролике показали, как два астронома сидят на приеме у президента США Джейн Орлеан и ее сына, пытаясь убедить их в опасности приближающегося метеорита.

Netflix поделился первым тизером комедии «Не смотрите наверх» режиссера Адама МакКея («Игра на понижение», «Копы в глубоком запасе»). Фильм выйдет на стрим-сервисе 24 декабря.

Сюжет «Не смотрите наверх» завязан вокруг приближающегося к Земле метеорита. Два астронома отправляются в тур для СМИ, чтобы предупредить человечество о надвигающейся катастрофе планетарного масштаба.

В нем снялись Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Джона Хилл, Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Тимоте Шаламе, Мэттью Перри и Ариана Гранде.

Режиссер также рассказал, что Крис Эванс («Мстители») исполнил в фильме небольшое камео. Кого именно он сыграл, не уточнялось.