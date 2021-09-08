Ретроспектива Киаростами в летнем кинотеатре «Гаража» завершится тремя фильмами о кинематографе

17 и 19 сентября в летнем кинотеатре Garage Screen пройдут показы трех фильмов Аббаса Киаростами: «Крупный план», «Жизнь и ничего больше» и «Сквозь оливы». Они завершат масштабную ретроспективу режиссера от музея «Гараж», сообщили «Афише Daily» организаторы ивента.

Во всех трех картинах Киаростами рассуждает о кинематографе как одержимости, утопии и способе постижения реальности. Фильмы исследуют кино как наиболее человеческое и человечное искусство, которое обнаруживает суть вещей и одновременно раскрывает ее как нечто не поддающееся разгадке.

«Крупный план»

17 сентября, 20.00

По сюжету малоимущий отец двоих детей так сильно увлекается кинематографом, что обнаруживает себя в персонажах разных фильмов и частично живет в вымысле. Однажды в разговоре с незнакомой женщиной об иранском фильме «Велосипедист» он выдает себя за его режиссера — знаменитого Мохсена Махмальбафа.

«Жизнь и ничего больше»

18 сентября, 20.00

Главный герой — кинорежиссер и альтер-эго Аббаса Киаростами. Со своим маленьким сыном он садится на машину и по полуразрушенным дорогам приезжает в иранскую деревню Кокер после того, как там произошло сильное землетрясение. Они знакомятся с выжившими и пытаются найти детей, которые снялись в фильме Киаростами «Где дом друга?».

«Сквозь оливы»

19 сентября, 20.00

Иранский режиссер приезжает в маленький город, недавно переживший землетрясение, чтобы снять там свой новой фильм. На роль молодоженов, поженившихся сразу после трагедии, он выбирает двух непрофессионалов из местных жителей. В отличие от своих персонажей они находятся в крайне непростых отношениях.

Билеты на все показы можно найти по ссылке.