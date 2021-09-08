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В Курской области директор вырвал серьгу из уха восьмиклассника. Прокуратура начала проверку

Семён Гудошников
Сегодня в 17:05

В Курской области директор Ивановской школы Рыльского района Александр Андрощик порвал ухо восьмикласснику, вырвав из него серьгу. Сперва информация об этом появилась в местных пабликах, затем на нее обратили внимание СМИ.

«Подъем» со ссылкой на пострадавшего ученика пишет, что Андрощик угрожал вырвать ему серьгу еще 3 сентября. «Второго числа я пришел в школу, только зашел на порог, и мне сказали, что меня ждет директор. Я зашел к нему в кабинет, и он говорит: „Давай снимай, чтобы мы с тобой не ссорились“. На следующий день приходит мама к нему, он говорит: „Если он не снимет, я вырву ее лично“», — сказал школьник.

По словам учащегося, перед тем как вырвать серьгу, Андрощик назвал его ********* и выразил опасения, что в школу придет еще больше людей с проколотыми ушами. «Он заводит в кабинет, начинает кричать, правой рукой дергает за сережку — у меня там что‑то хрустнуло, я так и не понял. Я отдал ему и вышел из кабинета. Сейчас в ухе просто разорвана дырка», — отметил мальчик.

Директор, в свою очередь, утверждает, что не трогал ученика, а ушную раковину тот повредил себе сам. Однако он заявляет, что «серьга в ухе — это не по-мужски» и нужно еще раз поговорить об этом с родителями школьника.

Прокуратура Курской области начала проверку. Там пообещали принять «исчерпывающие меры реагирования» в отношении директора, если в его действиях найдут нарушения. В областной администрации сказали, что в ситуации разбирается глава района Андрей Лисман и специалисты комитета образования и науки.

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