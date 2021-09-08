Вышел новый трейлер «Искушения» Пола Верхувена

Действие фильма происходит в Италии эпохи Возрождения. Монахиня Бенедетта Карлини влюбляется в новую послушницу Бартоломею, пылкую и безрассудную. Но об их запретной страсти узнают за пределами монастыря.

«Искушение» основано на реальных событиях из жизни настоятельницы итальянского монастыря Карлини, которая в 23 года заявила о своем бракосочетании с Богом. С детства ее преследовали религиозные и эротические видения, поэтому она поддалась искушению.

Верхувен вместе с Дэвидом Бирком написали сценарий по книге историка Джудит С.Браун. Профессор случайно наткнулась на историю Бенедетты Карлини, исследуя архивы Флоренции. Она нашла протокол судебного процесса над Бенедеттой в начале XVII века.

После издания книга Браун попала к Полу Верхувену. Он был поражен историей в целом и тем, насколько точно судьи того времени описывали сексуальность.

«В первоначальном документе секретарь суда был так шокирован сексуальными подробностями. <…> Бартоломеа была очень откровенна в своем рассказе о сексе с Бенедеттой, подробно описывая все интимные детали их связи. Это действительно очень интересно в разрезе исторического документа!» — поделился первыми впечатлениями режиссер.

Оператором-постановщиком «Искушения» выступила Жанна Лапуари («8 женщин», «Сон предыдущей ночи»). В главных ролях Виржини Эфира («Счастливо оставаться», «Соблазн»), Шарлотта Рэмплинг («Ночной портье», «Меланхолия»), Ламбер Вильсон («Матрица», «Генерал де Голль»), Дафна Патакия («Версаль») и другие.

Впервые картину Верхувена показали на 74-м Каннском кинофестивале, который прошел в июле этого года. Премьера в российских кинотеатрах намечена на 7 октября.