В Москве могут назвать улицу в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве

Одну из улиц в Москве могут назвать именем главы МЧС Евгения Зиничева, который погиб на учениях в Норильске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

По его словам, в Мосгордуму пока такое предложение не поступало, но если поступит, депутаты его «обязательно поддержат». «У нас есть такое место в Давыдково… возможно, именно там и увековечим память», — добавил Герасимов.

«Он умер героической и трагической смертью. Он был замечательным человеком, отцом и дедом. Я считаю, он достоин, чтобы увековечить память о нем», — сказал он.

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб в возрасте 55 лет, спасая жизнь человека на межведомственных учениях по защите арктической зоны от ЧС. По словам очевидцев, режиссер Александр Мельник сорвался в воду с края выступа, а Зиничев прыгнул за ним, пытаясь спасти, но разбился о выступавший камень.