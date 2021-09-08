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Папа Римский отправил заключенным в Италии 15 тыс. штук мороженого во время аномальной жары

Виктория Шанина
Сегодня в 15:30

Папа Римский Франциск отправил в две тюрьмы Италии 15 000 рожков мороженого во время жаркого лета. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет благотворительного офиса Ватикана.

Это лето стало самым жарким в Италии за почти 45 лет. Понтифик решил помочь заключенным пережить аномальную температуру.

Мороженое доставили помощники польского кардинала Конрада Краевского, ответственного за папскую апостольскую милостыню. Они привезли его в тюрьму Регины Коэли и в комплекс Ребиббия в Риме.

Также помощники возили небольшие группы бездомных к морю и на озеро Кастель-Гандольфо и кормили их в пиццериях.

Ранее Папа Римский Франциск выступил с речью об экологии накануне Конференции ООН по изменению климата. Он призвал спасти планету от глобального потепления. По его мнению, все люди должны вносить вклад в отказ от бездумного потребления большого количества ресурсов, а власти — возглавить переход к справедливой экономике и устойчивому развитию.

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