Строительство Большой кольцевой линии завершится в 2022 году

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить в 2022 году. Об этом сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.
На данный момент для пассажиров уже открыто 12 станций БКЛ. «В этом году будет построена еще треть, то есть две трети большого кольца будут запущены. Оставшаяся треть — в следующем году», — добавил Собянин.
По его словам, длина нового кольца составит 70 километров и будет иметь 31 станцию метро. Оно соединит существующие и перспективные радиальные линии до 10 километров от Кольцевой линии.
Мэр отметил, что Большая кольцевая линия является самым крупным проектом в мире, «крупнее пекинского кольца».
Строительство БКЛ началось в 2011 году. Согласно изначальным планам, она должна была называться Третьим пересадочным контуром, однако в конце 2017 года Собянин решил переименовать новую линию метро.