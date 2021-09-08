Строительство Большой кольцевой линии завершится в 2022 году

На данный момент для пассажиров уже открыто 12 станций БКЛ. «В этом году будет построена еще треть, то есть две трети большого кольца будут запущены. Оставшаяся треть — в следующем году», — добавил Собянин.

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить в 2022 году. Об этом сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

По его словам, длина нового кольца составит 70 километров и будет иметь 31 станцию метро. Оно соединит существующие и перспективные радиальные линии до 10 километров от Кольцевой линии.

Мэр отметил, что Большая кольцевая линия является самым крупным проектом в мире, «крупнее пекинского кольца».

Строительство БКЛ началось в 2011 году. Согласно изначальным планам, она должна была называться Третьим пересадочным контуром, однако в конце 2017 года Собянин решил переименовать новую линию метро.