Глава МЧС пытался спасти известного кинорежиссера Александра Мельника и погиб вместе с ним. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Режиссеру было 63 года.

Мельник приехал в Норильск, чтобы найти место для съемок нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Александр Мельник — член гильдии кинорежиссеров России. Он снял приключенческую драму «Территория» (2014) с Егором Бероевым и Евгением Цыгановым, а также «Новую Землю» (2008) — фантастический боевик с Константином Лавроненко и Маратом Башаровым.

Режиссер — обладатель премии «Ника». Долгие годы он сотрудничал с МЧС.