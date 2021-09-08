В Москве появились зеркальные матрешки в золотых кокошниках. Это арт-проект о русских традициях

Напротив гостиницы «Украина» в Москве появились зеркальные матрешки в золотых кокошниках. Всего их семь, и каждая — отдельный символ русских традиций, пишет TJournal.

Арт-объект состоит из семи матрешек разной высоты. Размеры скульптур — это разные этапы развития человека «физически, интеллектуально, социально и духовно». Декор в виде жемчуга — это символ чистоты, здоровья и богатства, кокошники на матрешках — метафора «многогранности и тонкости русской души».