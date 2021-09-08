В Москве появились зеркальные матрешки в золотых кокошниках. Это арт-проект о русских традициях

Напротив гостиницы «Украина» в Москве появились зеркальные матрешки в золотых кокошниках. Всего их семь, и каждая — отдельный символ русских традиций, пишет TJournal.
Арт-объект состоит из семи матрешек разной высоты. Размеры скульптур — это разные этапы развития человека «физически, интеллектуально, социально и духовно». Декор в виде жемчуга — это символ чистоты, здоровья и богатства, кокошники на матрешках — метафора «многогранности и тонкости русской души».
Зеркальная поверхность скульптур отражает реальность настоящего времени, где «каждое последующее мгновение изменчиво, как настроение, погода, стремительно убегающее время и сам ход жизни». В резных узорах на кокошниках, которые различаются у всех матрешек, запечатлены «сакральные смыслы, близкие каждому человеку и составляющие национальную идентичность».
Автор арт-проекта — Татьяна Ликсутова, экс-супруга главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова. Архитектором выступил Николь Крихели.
По словам создателей, проект создан как напоминание «современным людям о вековых традициях и быстротечности жизни». Так Ликсутова и Крихели хотели «запечатлеть мгновение и протянуть нить из глубины веков».
Проект, по задумке, должен стать мостом между вековыми традициями прошлого и настоящим. В классической форме матрешек заключена культура русского народа, добавили авторы.