перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Папа Римский отправил заключенным в Италии 15 тыс. штук мороженого во время аномальной жары 15:30
Морган Фриман, Аль Пачино, Хелен Миррен и Дэнни ДеВито снимутся в нуаре «Sniff» 14:57
Metateka Fedorenko/YouTube
Вместе с главой МЧС погиб режиссер Александр Мельник — автор фильмов «Территория» и «Новая Земля» 14:40
В Москве появились зеркальные матрешки в золотых кокошниках. Это арт-проект о русских традициях 14:28
Суд Мексики отменил уголовную ответственность за аборты 13:15
Погиб глава МЧС Евгений Зиничев 12:42
«Яндекс» запустит осенью тестирование беспилотного такси в Москве 12:22
Tina_Kandelaki/Instagram
Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ». Она перешла в «Газпром-медиа» 12:09
В России выявили 18 024 новых случая коронавируса. В Петербурге заболеваемость удвоилась 12:01
В московских школах планируют внедрить систему распознавания лиц 11:10
«Ведомости»: на «Яндекс» совершили крупнейшую кибератаку в истории рунета 11:04
Отец Бритни Спирс подал заявление о прекращении опеки над певицей 10:16
«Какой ваш любимый чай?»: Илон Маск ответил на приглашение Рогозина попить чай и обсудить Вселенную 9:58
Izvestia_ru/Twitter
В жилом доме Ногинска произошел взрыв газа. Погибли два человека Обновлено в 9:53
Курс биткоина упал на 10% после признания его официальной валютой в Сальвадоре 8:58
The Cranberries выпустили клип в память о Долорес О’Риордан. В 2021 году ей могло исполниться 50 лет 1:56
Amazon выпустит документальный фильм о Джастине Бибере 1:06
В сети появился тизер-трейлер фильма «Матрица: Воскрешение» 0:10
В сети появился новый трейлер мультфильма «Семейка Аддамс-2» Вчера в 23:28
Эмилия Шуле сыграет главную роль в сериале «Мария Антуанетта». Cценарий напишет автор «Фаворитки» Вчера в 22:54
Отключить рекламу

В Москве появились зеркальные матрешки в золотых кокошниках. Это арт-проект о русских традициях

Виктория Шанина
Сегодня в 14:28

Напротив гостиницы «Украина» в Москве появились зеркальные матрешки в золотых кокошниках. Всего их семь, и каждая — отдельный символ русских традиций, пишет TJournal.

Арт-объект состоит из семи матрешек разной высоты. Размеры скульптур — это разные этапы развития человека «физически, интеллектуально, социально и духовно». Декор в виде жемчуга — это символ чистоты, здоровья и богатства, кокошники на матрешках — метафора «многогранности и тонкости русской души».

Зеркальная поверхность скульптур отражает реальность настоящего времени, где «каждое последующее мгновение изменчиво, как настроение, погода, стремительно убегающее время и сам ход жизни». В резных узорах на кокошниках, которые различаются у всех матрешек, запечатлены «сакральные смыслы, близкие каждому человеку и составляющие национальную идентичность».

Автор арт-проекта — Татьяна Ликсутова, экс-супруга главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова. Архитектором выступил Николь Крихели.

По словам создателей, проект создан как напоминание «современным людям о вековых традициях и быстротечности жизни». Так Ликсутова и Крихели хотели «запечатлеть мгновение и протянуть нить из глубины веков».

Проект, по задумке, должен стать мостом между вековыми традициями прошлого и настоящим. В классической форме матрешек заключена культура русского народа, добавили авторы.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Максим Ликсутов
Татьяна Ликсутова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить