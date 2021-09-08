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Морган Фриман, Аль Пачино, Хелен Миррен и Дэнни ДеВито снимутся в нуаре «Sniff»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:57

Морган Фриман, Аль Пачино, Хелен Миррен и Дэнни ДеВито снимутся в новом боевике «Sniff». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Согласно логлайну, детектив на пенсии Джо Малрей (Фриман) и его напарник Уилльям Кейс (ДеВито) возвращаются к работе, когда в городе при странных обстоятельствах умирают двое людей. В ходе расследования они узнают, что в богатом сообществе пенсионеров процветают наркоторговля и другие преступные дела. А всем этим заправляет вор в законе Харви Страйд (Пачино) и его помощница по прозвищу Паук (Миррен).

Режиссером выступит Тейлор Хэкфорд («Адвокат дьявола»), а сценаристом — Том Грей. Фильм спродюсируют Адам Гудман («Черная Вдова») и Мэтт Скина («Лего. Фильм»).

Дата начала производства пока неизвестна.

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