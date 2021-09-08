Хан Соло в карбоните и парень-каратист: замурованный под слоем краски таракан стал мемом

Пользовательница твиттера под ником Chelsea, a Human Woman? выложила фотографию таракана, замурованного под слоем белой краски. Девушка не уточнила, в какой именно части квартиры нашла насекомое, но предположила, что оно превратилось в мумию не без помощи хозяина жилья.
Снимок сразу же вызвал восторг у комментаторов и разошелся на мемы из‑за нелепой позы, в которой застыл таракан.
Первое, что пришло на ум пользователям при виде насекомого, это танец лягушонка из мультфильма «One Froggy Evening». Ему пририсовали шляпку и трость, и вот уже попробуй отличить, где тут оригинал, а где фотожаба!
Многим показалось, что таракан оттопырил свою лапку в сторону, выполняя какой‑то элемент единоборства. Например, практикуя удар журавля вместе с парнем-каратистом или тренируя кик в полете с Брюсом Ли.
Другие представили, что насекомое сражается в поединке с Саб-Зиро или борется с рестлером.
Были и те, кому поза насекомого напомнила танец кан-кан, удар «ножницами» в футболе и традиционный китайский балет «Шэнь-Юнь».
Одному из пользователей таракан показался похожим на стриптизершу: он пририсовал шест, нижнее белье и сапоги-чулки на каблуках.
Другой юзер увидел в насекомом героиню Шэрон Стоун из сцены в «Основном инстинкте», когда актриса эффектно закидывает ногу на ногу.
Кто‑то предположил, что таракана и не закрасили вовсе, а заморозили в карбоните, как Хана Соло в «Звездных войнах».
Остальные просто делились своими замурованными «соседями».