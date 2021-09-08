Хан Соло в карбоните и парень-каратист: замурованный под слоем краски таракан стал мемом

Пользовательница твиттера под ником Chelsea, a Human Woman? выложила фотографию таракана, замурованного под слоем белой краски. Девушка не уточнила, в какой именно части квартиры нашла насекомое, но предположила, что оно превратилось в мумию не без помощи хозяина жилья.

Снимок сразу же вызвал восторг у комментаторов и разошелся на мемы из‑за нелепой позы, в которой застыл таракан.