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Суд Мексики отменил уголовную ответственность за аборты

Виктория Шанина
Сегодня в 13:15

Верховный суд Мексики отменил уголовное наказание за аборт. Осужденных женщин должны освободить, пишет Reuters.

Решение основывалось на практике штата Коауила, где можно было получить три года тюрьмы за прерывание беременности в первом триместре. Судьи признали закон региона неконституционным и обязали его отменить, так как он нарушает права женщин контролировать свое тело.

СМИ называют постановление суда переломным для страны, где сильны позиции католической церкви. Оно может привести к декриминализации абортов во всей Мексике.

За время существования закона против абортов к ответственности привлекли сотни мексиканок, большинство из них относятся к бедным слоям населения. Несколько десятков женщин все еще находится в тюрьме, их должны немедленно освободить, ведь решение Верховного суда имеет обратную силу.

В России законодатели, наоборот, пытаются ограничить проведение абортов. В марте 2021 года «Единая Россия» начала разработку законопроекта о запрете абортов в частных клиниках и наказании за «склонение» к прерыванию беременности. Депутат от партии Людмила Стебенкова предложила вывести аборты из ОМС, поскольку они вредят здоровью и демографии.

В 2015 году Елена Мизулина предлагала запретить эту процедуру в частных клиниках, объясняя это тем, что в России проблема «приобретает в условиях демографического кризиса характер национальной угрозы».

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