Суд Мексики отменил уголовную ответственность за аборты

Верховный суд Мексики отменил уголовное наказание за аборт. Осужденных женщин должны освободить, пишет Reuters.

Решение основывалось на практике штата Коауила, где можно было получить три года тюрьмы за прерывание беременности в первом триместре. Судьи признали закон региона неконституционным и обязали его отменить, так как он нарушает права женщин контролировать свое тело.

СМИ называют постановление суда переломным для страны, где сильны позиции католической церкви. Оно может привести к декриминализации абортов во всей Мексике.

За время существования закона против абортов к ответственности привлекли сотни мексиканок, большинство из них относятся к бедным слоям населения. Несколько десятков женщин все еще находится в тюрьме, их должны немедленно освободить, ведь решение Верховного суда имеет обратную силу.

В России законодатели, наоборот, пытаются ограничить проведение абортов. В марте 2021 года «Единая Россия» начала разработку законопроекта о запрете абортов в частных клиниках и наказании за «склонение» к прерыванию беременности. Депутат от партии Людмила Стебенкова предложила вывести аборты из ОМС, поскольку они вредят здоровью и демографии.

В 2015 году Елена Мизулина предлагала запретить эту процедуру в частных клиниках, объясняя это тем, что в России проблема «приобретает в условиях демографического кризиса характер национальной угрозы».